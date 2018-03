CROSTATA AL LIMONE IN DUE VERSIONI

CROSTATA AL LIMONE 1

Un dolce in cui il gusto asprigno della crema si sposa con la dolcezza della pasta frolla ottenendo un risultato strepitoso.

Ingredienti Pasta frolla: 300gr. farina 00 150gr. zucchero 100gr. burro 1 uovo intero 1 tuorlo Mezza bustina lievito per dolci Crema al limone: scorza di 2 limoni succo di 2 limoni circa 110ml. 100gr. zucchero velo 2 uova intere 20gr. burro

La mia cara amica Dolores mi onora preparando gran parte delle mie ricette, oggi ve ne propongo una sua che realizza con il Bimby mentre io, non avendolo, l’ho fatta a mano. Impastare velocemente gli ingredienti della pasta frolla e dopo aver avvolto il panetto in una pellicola trasparente riporre in frigo per almeno 30’.

Intanto in un pentolino, utilizzando una frusta a mano, amalgamare le due uova con lo zucchero ed il burro a pomata. Unire la scorza dei limoni, facendo attenzione a grattugiare solo la parte gialla, ed il succo dei limoni. Portare il pentolino sul fuoco e girare continuamente con la frusta fino a farla addensare.

Stendere la terza parte della pasta, tenendo da parte quella rimanente, e rivestire la base ed il bordo di una teglia, versare la crema fredda. Anzicchè ricoprire il tutto con un disco di pasta frolla ho preferito, sia per estetica che per praticità, distribuire su tutta la superficie la pasta rimasta sbriciolata o a fiocchetti. Infornare a 180° per 30’. Servire fredda con una spolverata di zucchero a velo.

CROSTATA AL LIMONE 2

Questa crostata si differenzia dalla prima perché la crema al limone utilizzata per la farcitura è preparata con succo di limone ed acqua. Nell’impasto della frolla consiglio di non aggiungere lievito perché in questo caso l’umidità della crema è maggiore e renderebbe la frolla molliccia

Ingredienti Pasta frolla: 400gr. farina 00 200gr. burro 200gr. zucchero 1 uovo 1 tuorlo 1 cucchiaino miele Crema al limone 500ml. acqua Buccia gratt. 1 limone Succo 1 limone 180gr. zucchero 50 fecola 1 uovo

In una ciotola unire acqua, la parte gialla della scorza del limone grattugiata, metà peso dello zucchero ed il succo del limone. In un pentolino mescolare con una frusta a mano la fecola, la parte rimanente di zucchero e l’uovo, versare il composto liquido poco per volta e portare sul fuoco mescolando con un cucchiaio in continuazione fino ad addensarsi.

Spegnere quando il cucchiaio è velato. Lasciare raffreddare. Impastare la pasta frolla amalgamando tutti gli ingredienti e riporla in frigo avvolta nella pellicola trasparente per 30’ circa. Rivestire una teglia con un disco di pasta in modo da ricoprire anche i bordi e riempire con la crema fredda. Ricoprire completamente il tutto con un altro disco di pasta o ricavare delle strisce formando la classica grata delle crostate. Infornare a 180° per 30’ circa. A freddo spolverare con zucchero a velo e servire.

Buon appetito, Nellina.