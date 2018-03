PASTA MULTICOLORE MELANZANE FRITTE E PACHINI CRUDI

I vari colori della pasta sono dovuti ai diversi ingredienti vegetali utilizzati pertanto conferisce all’insieme un gusto ancor più appetitoso oltre ad essere visibilmente più invitante.

Ingredienti per 4 persone: 400gr. fusilli o farfalle multicolore 500gr. melanzane 500gr. pomodorini pachino o datterini 250gr. mozzarella o provola affumicata Basilico Sale Olio extv q.b.

Non badate alle quantità più ne fate più se ne mangia, ottima anche fredda. Lavare e tagliare a tocchetti le melanzane con la buccia, salare e lasciare per 15’ affinchè caccino l’acqua di vegetazione amarognola. Strizzare e friggere in olio extravergine di oliva. Scolare e lasciare raffreddare.

Unire i pomodorini a quarti, la mozzarella a tocchetti e tanto basilico. Nel frattempo lessare la pasta al dente e versarla nell’intingolo preparato mescolando delicatamente e regolando di sale e di olio a crudo se necessario. Facoltativo del pepe o peperoncino piccante.

Se intendete servirla fredda ricordate il mio consiglio, già dato in precedenza, cioè quello di cuocere la pasta con largo anticipo, condirla con un filo di olio e conservarla in frigo, unendola all’intingolo solo al momento di servire. Evitando che la pasta assorba in precedenza tutto il condimento si otterrà una pietanza fluida e non attaccaticcia e secca.

Buon appetito, Nellina.