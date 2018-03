INSALATA DI PASTA VELOCE E PROFUMATA

Ci vuole veramente poco impegno. Una bontà servita fredda che fa resuscitare l’appetito anche agli inappetenti.

Ingredienti: Per 4 persone: 400gr. fusilli o farfalle 600gr. zucchine 250gr. tonno sott’olio Menta Maggiorana 150gr. olive verdi e nere 1 spicchio aglio 50gr. capperi salati Sale Olio extv q.b.

Un mio consiglio prezioso valido per tutte le insalate di pasta è quello di unire la pasta all’intingolo solo al momento di servire in questo modo, evitando di fare assorbire alla pasta tutto il condimento , il risultato finale non sarà attaccaticcio e secco ma fluido.

Pertanto cuocere la pasta con largo anticipo, condirla con un filo di olio e conservarla in frigo.

Tagliare a tocchetti o a rondelle le zucchine, salare e friggere in olio extravergine di oliva. Con una schiumarola estrarle dall’olio e riporle in una terrina. Aggiungere tutti gli altri ingredienti e lasciare insaporire. Al momento di portare a tavola unire la pasta all’intingolo e servire.

Buon appetito, Nellina.