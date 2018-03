RISO NERO E CREMA BIANCA PICCANTE

Da un po’ di tempo si parla spesso di cereali integrali e del beneficio che apportano al nostro organismo se inseriti più spesso nella nostra dieta per l’alto contenuto di fibre, proteine, vitamine, antiossidanti . Fanno parte di questa categoria: avena, miglio, farro, orzo, quinoa, grano saraceno, riso rosso e nero. Quest’ultimo è un riso dal sapore particolare non è indicato per la preparazione di risotti ma va solitamente bollito e condito semplicemente con olio, crostacei, formaggi, verdure crude o cotte. La fantasia può fare con questo alimento piatti cromatici di notevole effetto visivo da inserire nelle cene fredde estive.

Ingredienti: Per 4 persone: 200gr.riso venere integrale 100ml. latte 100gr.gorgonzola piccante 100gr. ricotta 20gr. burro Arachidi q.b.

Lavare e lessare il riso in acqua bollente salata per il tempo di cottura indicato sulla confezione. Scolare e condire con la crema preparata mettendo a scaldare in un pentolino il burro, il latte ed il gorgonzola. Appena il formaggio si sarà sciolto unire fuori dal fuoco la ricotta.

Impiattare mettendo la crema bianca a specchio nel piatto posizionare al centro un coppa pasta da riempire con il riso lessato e dopo averlo pressare leggermente togliere delicatamente la formina. Decorare con arachidi salate.

Buon appetito, Nellina.