FAVE E CICORIA SELVATICA

Ciò che fa di questo piatto poverissimo una specialità della cucina tradizionale pugliese sono ingredienti semplicemente lessati, conditi con olio a crudo extravergine di oliva di prima qualità.

Ingredienti: 300gr. fave secche decorticate 1 patata media 1 kg. cicoria selvatica o coltivata Sale Olio extv. di frantoio q.b. Pane casereccio.

Mettere le fave a bagno per dodici ore in una pentola con acqua. Trascorso questo tempo sciacquarle e disporle in una pentola possibilmente di coccio, disporre sopra la patata a fette, aggiungere acqua fino a superare due dita il loro livello ed un pizzico sale. Cuocere a fuoco moderato mescolando di tanto in tanto per circa un’ora fino a disfarsi.



Togliere dal fuoco e girare energicamente con un cucchiaio di legno riducendo il composto in crema, condire con olio. Intanto pulire e lavare accuratamente la verdura, lessare in acqua bollente salata. Scolare.



Impiattare affiancando alla purea di fave le cicorie, completare versando un filo di olio a crudo e crostini di pane casereccio.

Variante: per un sapore più deciso saltare in padella la cicoria con aglio, olio e peperoncino.



Buon appetito, Nellina.