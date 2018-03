RISOTTO PEPERONI E GORGONZOLA SENZA GLUTINE

Riso e verdure di stagione sono due ingredienti che garantiscono l'assenza di glutine in cucina. Con un occhio sempre vigile alla contaminazione, sappiamo che consumare prodotti freschi azzera le probabilità di assumere glutine all'interno della nostra dieta. Il peperone è il tipico ortaggio estivo e il gorgonzola, se cetificato senza glutine è uno dei formaggi dal sapore più caratteristico, insieme danno vita ad un piatto dai sapori forti.

Ingredienti per 3 persone: 250 gr. di riso carnaroli

1 lt di brodo vegetale

1 cipolla

1 noce di burro

1/2 peperone rosso

60 gr. di gorgonzola

1 bicchiere di vino bianco

50 gr. di parmigiano

sale q.b



In una pentola antiaderente riporre una noce di burro e far imbiondire la cipolla tagliata finemente. Rosolarla a fuoco basso affinchè non bruci. Tagliare a dadini la metà di un peperone rosso. Lavarlo bene ed asciugarlo ed unirlo alla cipolla. Farlo appassire delicatamente.

Aggiungere ora al fondo ottenuto il riso carnaroli, farlo tostare qualche minuto a fiamma vivace girando di continuo. Sfumare con il bicchiere di vino bianco. A questo punto far cuocere il riso aggiungendo mano a mano il brodo. Aggiustare di sale a piacimento, ricordandoci che comunque dopo aggiungeremo anche il gorgonzola, che darà un sapore abbastanza deciso al nostro piatto.

Continuare la cottura del riso per almeno 14/15 minuti. A cottura terminata spegnere il fuoco e mantecare con parmigiano e con il gorgonzola che si scioglierà all'interno del risotto e gli darà una consistenza quasi cremosa e un sapore inconfondibile al nostro piatto. Per l'estate è un risotto da mangiare anche tiepido.