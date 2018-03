FARRO CON VERDURE

In prossimità dell’estate qual è l’alimento povero di grassi e con un basso indice glicemico da consigliare a chi segue una dieta dimagrante? Il farro. E’ un cereale antico la cui produzione è aumentata negli ultimi anni perché si è scoperto che la sua coltivazione biologica è possibile ottenerla anche in terreni poveri e con clima rigido senza l’impiego di concimi chimici ed antiparassitari. E’ una fonte di benessere perché ricco di fibre, vitamine, sali minerali, selenio. Portiamolo in tavola più spesso.

Ingredienti per 4 persone: 200 gr. farro decorticato 2 porri o 1 cipollotto fresco 2 coste sedano 2 spicchi aglio 1 cucchiaino di dado fatto in casa 1 peperoncino piccante 1 kg. verdura mista (cicoria, scarola, borragine) 3 cucchiai olio extv sale e pepe

Il metodo di cottura del farro decorticato si differenzia da quello perlato perché va tenuto a bagno per una notte, mentre quello perlato si cuoce senza ammollo. Pertanto dopo 12 ore sciacquare e mettere il cereale in pentola con 1 litro e mezzo di acqua tiepida, lasciare cuocere a fuoco moderato per circa un’ora. Per dimezzare i tempi di cottura si consiglia l’uso della pentola a pressione.

Lavare e lessare le verdure. Rosolare nell’olio porri o cipollotto, sedano, aglio e peperoncino, continuare la cottura unendo il dado da brodo sciolto in mezzo bicchiere di acqua calda. Aggiungere sia le verdure che il farro scolati. Lasciare amalgamare i sapori ancora per pochi minuti sul gas.

Servire con un filo di olio extravergine a crudo.

Buon appetito, Nellina.