FRITTELLE DI FRUTTA FRESCA SEMPLICI O CARAMELLATE

Una pastella molto molto facile per ottenere frittelle di frutta golose o avvolte da un caramello croccante.

Pastella: 250gr. farina lievitata 1 uovo Acqua q.b. Olio semi arachide q.b. Zucchero semolato q.b. Frutta fresca a piacere Caramello 10 cucchiai zucchero Semi sesamo q.b.

In una ciotola versare la farina ed amalgamare con una frusta a mano l’uovo e l’acqua a sufficienza per ottenere una pastella fluida. Sbucciare la frutta fresca tipo banane, mele, kiwi, mandarini. In un wok versare abbondante olio di semi di arachide e friggere le frittelle un po’ per volta. Per quelle che preferite mangiare semplici passarle appena tolte dall’olio nello zucchero semolato e servire.

FRITTELLE CARAMELLATE

Dopo aver fritto le frittelle poggiarle su carta assorbente poi per caramellarle procedere in questo modo:

A. riempire una ciotola di acqua con qualche cubetto di ghiaccio e tenerla accanto ai fornelli;

B. mettere lo zucchero semolato in un wok unto con un goccio di olio e cuocere il caramello a fuoco lento fino a farlo diventare biondo, a questo punto unire una manciata di sesamo;

C. infilzare con uno stuzzicadenti una frittella per volta ed intingerla nel caramello caldo ed immediatamente tuffarla per un attimo nell’acqua ghiacciata, questo sbalzo di temperatura farà solidificare il caramello.

Uno sfizio per il palato perché il boccone avrà consistenze diverse inizialmente la croccantezza del caramello poi la pastella tenera e poi la frutta morbida.

Buon appetito, Nellina.