CUORE DI CARCIOFI

Preparazione del miglio. Per 4 persone: Pasta brisèe: 300gr. farina 0 o 00 150gr. burro 2 o 3 cucchiai acqua fredda Mezzo cucchiaino sale Ripieno: 4 carciofi romaneschi 4 cucchiai di olio 100gr. pancetta 50gr. parmigiano o pecorino gratt. 2 uova 100ml latte o panna 1 pizzico lievito per torte salate aglio 1 scamorza affumicata Menta fresca pepe, sale.

Mescolare velocemente in una ciotola farina e burro freddo a tocchetti. Ottenuto un composto granuloso unire un cucchiaio per volta di acqua ghiacciata fino ad avere un impasto compatto.

Avvolgere il panetto in una pellicola e porre in frigo per almeno un’ora. Stendere su carta forno infarinata la pasta tenendo presente che deve rivestire anche i bordi, riportare in una teglia a forma di cuore, mettere la teglia in frigo. Togliere ai carciofi le foglie esterne dure e tagliare la sommità. Per non farle annerire tuffarle subito in acqua acidulata. Spaccare prima a metà ogni carciofo, togliere la barbetta centrale e tagliare a fettine sottili.

In un tegame trifolare i carciofi con olio, pancetta ed aglio a fuoco lento per circa 20’ aggiungendo ogni tanto un po’ di acqua fino a quando non risulteranno teneri. Eliminare l’aglio e condire con sale, pepe e menta. Mentre si raffreddano battere le uova con pecorino, pepe, latte o panna ed un pizzico di lievito per torte salate. Prendere la tortiera dal frigo sistemare sopra uno strato di carciofi, la scamorza a tocchetti ed infine distribuire il composto di uova. Con la rotella dentata rifinire i bordi e e avanza pasta fare delle roselline decorative. Infornare a. 200° x 40’. Servire tiepida o fredda.

Buon appetito, Nellina.