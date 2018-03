SOFFICINI SENZA GLUTINE

I famosissimi fagottini ripieni al formaggio e prosciutto, pomodoro o funghi sono famosissimi e piacciono tanto ai bimbi. In questa versione fatta in casa, e senza glutine, riproponiamo un gusto più salutare e senza conservati nè ingredienti prefritti. Ideali da friggere o fatti al forno.



Ingredienti per 12 sofficini:

200 ml di latte

20 gr di burro

sale qb

200 gr di farina senza glutine

2 uova

pangrattato

12 sottilette

200 gr di prosciutto cotto



Versare il latte e il burro a tocchetti in una casseruola antiaderente e metterla sul fuoco a fiamma moderata fino a quando il burro non sia sciolto completamente. Girare di tanto in tanto con un cucchiaio di legno. Aggiungere il sale e una volta raggiunto il bollore, togliere dal fuoco e lasciare che il composto sia tiepido.



Aggiungere la farina setacciata, fuori dal fuoco e amalgamare lentamente l'impasto. Girare bene fino a quando si ottiene un impasto bello come quello del pane. Lasciare riposare per qualche minuto su un foglio di carta argentata e aiutarsi con questa per fare una palla liscia e compatta. Una volta che l'impasto si è raffreddato spianare con un mattarello una sfoglia di circa 3 mm e tagliare con un coppapasta del diametro di 15 cm. Riempire i dischi di pasta ottenuti con sottiletta e prosciutto cotto e richiudere bene a mezzaluna pressando bene i bordi. Chiudere bene affinche il ripieno non esca durante la cottura. Immergere il sofficino nell'uovo sbattuto con un pizzico di sale e poi nel pangrattato. Friggere i sofficini in olio bollente per pochi minuti fino a che non si dorano leggermente. Durante la cottura i sofficini si gonfieranno leggermente.

Per chi non gradisce il fritto si possono mettere su una placca da forno con un filo d'olio e cuocere per 10 minuti a 160° forno statico. Sorriso assicurato.