PASTA BRISEE’ IMPASTO BASE

Nata in Francia per la preparazione delle famose Tarte Tatin e Quiche Lorraine. Questo tipo di impasto viene utilizzato sia per preparazioni dolci che salate. Il tempo da dedicare ad ammassare il composto è veramente poco, più veloce è la lavorazione migliore sarà il risultato.

Ingredienti: Impasto classico con burro: 300gr. farina 0 o 00 150gr. burro 2 o 3 cucchiai acqua fredda Mezzo cucchiaino sale Impasto all’olio extv. 300gr.farina 0 o 00 150gr.olio extv. 2 o 3 cucchiai acqua fredda. Le regole da osservare sono poche ma indispensabili: burro freddo acqua ghiacciata impasto rapido ( a mano o nel mixer) riposo in frigo per 60’ almeno.

Mescolare velocemente in una ciotola farina e burro freddo a tocchetti. Ottenuto un composto granuloso unire un cucchiaio per volta di acqua ghiacciata fino ad avere un impasto sodo. Avvolgere il panetto in una pellicola e porre in frigo per almeno un’ora.

La preparazione è identica utilizzando l’olio al posto del burro. La pasta è pronta per essere usata come base di torte rustiche e tartellette da farcire come più vi piace, verdure, frutta ecc.

Buon appetito, Nellina.