POLPETTE VEGETARIANE MIGLIO E ZUCCHINE SENZA GLUTINE

Il miglio è un cereale senza glutine ottimo da utilizzare come base per la preparazione di molte ricette: salate con verdure, come quella che presentiamo oggi, ma anche per sformatie, minestre o insalate di riso.

Pur essendo senza glutine, il chicco del miglio è ricco di amido e, una volta cotto, tende ad addensarsi ed è quindi ideale per la preparazione delle polpette.

Ingedienti per 12 polpette 200 gr, di miglio decorticato senza glutine

6 zucchine grandi

100 gr. di pangrattato senza glutine

2 uova

100 gr. parmigiano

2 cucchiai di olio evo



Preparazione del miglio.

Lavare bene il miglio sotto l'acqua corrente. Farlo scolare in uno scolapasta e tamponarlo con dello scottex da cucina. Una volta asciutto, riporlo in una padella antiaderente con un cucchiaio di olio evo. Farlo tostare per 5 minuti circa girando costantemente con un cucchiaio di legno. Coprire poi il miglio con 400 ml di acqua e lasciarlo cuocere per 35 minuti. Il miglio si gonfierà e assorbirà al suo interno l'acqua. Nel momento in cui la parte liquida sarà sparita sgranare i chicchi di miglio e lasciarli raffreddare.



Preparazione delle zucchine.

In un altra padella antiaderente versare le zucchine già lavate e tagliate a dadini e farle soffriggere con un cucchiaio di olio evo e successivamente farle cuocere a fuoco basso con il coperchio della pentola per 25 minuti. Salare all'occorrenza. Una volta che le zucchine saranno ben cotte farle raffreddare per bene.



Preparazione delle polpette.

Aggiungere in una scodella ampia il miglio freddo, le zucchine raffreddate, le uova, il parmigiano, il pangrattato. mescolare per bene tutti gli ingredienti e formare delle palline compatte. E' fondamentale che tutti gli ingredienti siano freddi. Una volta composte le polpette friggerle in olio bollente fino a quando avranno una colorazione dorata.

Con lo stesso impasto si possono anche cuocere in forno a 180° per 15 minuti. Tutti gli ingredienti infatti sono già cotti.