PENNE, RUOTE E RAVIOLI IN SALSA DI BORRAGINE

Vi ho già parlato delle molteplici proprietà, in tante altre ricette proposte, di questa pianta medicinale spontanea prima poco conosciuta che si sta sempre più introducendo nella ristorazione. Portare la salute in tavola costa veramente poco.



Per 4 persone:

1 kg. borragine

4 cucchiai olio extv.

Peperoncino piccante

3 spicchi aglio

acciughe

Noci

Ricotta salata







Tre salse semplici e pronte in un momento. Pulire e lavare molto accuratamente la borragine. In una padella rosolare olio, aglio, acciughe e peperoncino, unire la verdura e stufarla lentamente per 10’. Lessare le penne in acqua bollente salata, saltarle in padella con la verdura e servire. Sempre in una padella larga fare imbiondire l’aglio nell’olio aggiungere la verdura e farla appassire. Ridurre a crema frullando il tutto, salare e versare le ruote di pasta, lessate a parte, amalgamarle alla salsa e servire con gherigli di noci. Con la stessa crema condire ravioli ripieni di ricotta completando con una grattugiata di ricotta salata.

Buon appetito, Nellina.