CIAMBELLONE CON DUE INGREDIENTI SENZA GLUTINE

Questo ciambellone, davvero gustoso e veloce, è ideale per le persone intolleranti al glutine, in quanto non richiede l'aggiunta di farina. Si adoperano esclusivamente 2 ingredienti e si cuoce in forno.

Sembra quasi un dolce magico, ideale per chi ha poco tempo, ma molto gustoso e salutare per la prima colazione.

Non avrà le sembianze di una torta soffice ed alta, ma è una vera prelibatezza per tutti i patiti del cioccolato.



Ingredienti per una tortiera di 24 cm di diametro.

250 gr di nutella o crema alla gianduia senza glutine

4 uova

zucchero a velo senza glutine

Mettere la nutella in un pentolino e scaldarla a bagnomaria fino a quando non sarà completamente sciolta. Questo procedimento si può fare anche al micoronde, facendo attenzione a non bruciare la crema alla gianduia. Il metodo bagnomaria è il più indicato. Mentre la nutella si scioglie, montare le uova con delle fruste elettriche alla massima velocità per 10 minuti circa. Le uova devono diventare belle spumose e triplicare del loro volume.

Aggiungere ora lentamente la nutella (non troppo calda) alle uova e con una spatola da cucina mescolare bene il tutto con dei movimenti dal basso verso l'alto.

Versare il composto in una teglia imburrata e riporre in forno per 25 minuti ad una temperatura di 180°.

A piacere spolverizzarla con dello zucchero a velo.