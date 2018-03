WURSTEL FAGIOLI E CIME DI RAPE

Un piatto unico sostanzioso, diventa una preparazione velocissima se si hanno dei broccoli di rape già lessati ed una scatola di fagioli.



Per 4 persone:

1kg. broccoli di rape

4 wurstel grandi

400gr.fagioli lessati o in scatola borlotti o cannellini

Aglio

Peperoncino piccante

3 cucchiai olio extv.

Sale se necessario



Ricavare dai broccoli le cime e le foglie più tenere e lavare accuratamente. Lessare la verdura in acqua bollente salata poi scolare. In una padella capiente soffriggere aglio olio e peperoncino, unire i wurstel tagliati a tocchi grossi, appena si rosolano unire i broccoli. Saltare brevemente ed aggiungere i fagioli lessati con un mestolo di acqua di cottura. Fare insaporire il tutto per qualche minuto e servire caldo.

Buon appetito, Nellina.