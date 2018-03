TORTA DI COMPLEANNO SENZA GLUTINE

Le torte di compleanno personalizzate fanno la gioia di grandi e piccini! Ancor di più se sono senza glutine.. dove sia il gusto che l'aspetto rimangono quelle di una torta "normale".

Quella che prepareremo oggi è una torta con pan di spagna (diametro 24 cm) e farcitura di crema pasticcera e cioccolato



Ingredienti per il pan di spagna:

75 gr. di farina senza glutine

75 gr. di fecola di patate

150 gr. di zucchero

5 uova

una bacca di vaniglia

1 pizzico di sale



Ingredienti per la crema

6 tuorli

150 gr. di zucchero

45 gr. di amido di mais

350 ml di latte parzialmente scremato

100 ml di panna fresca

1 scorza di limone

cacao amaro in polvere senza glutine

Per la decorazione

panna montata

scaglie di cioccolato senza glutine

praline di cioccolato senza glutine









Per preparare il pan di spagna cominciare dividendo i tuorli dagli albumi. E una volta separati montare con le fruste gli albumi con un pizzico di sale e 50 gr. di zucchero. Proseguire fino a che non siano lucidi e ben montati. Nella ciotola con i tuorli invece aggiungere i semini della bacca di vaniglia incisa, 100 gr di zucchero e montarli per bene. Continuare finchè non si raggiunge un impasto bello spumoso. Unire gli albumi montati e amalgamare tutto il composto con una spatola agitando dal basso verso l'alto per non far smontare il composto. Aggiungere a questo punto la farina e la fecola setacciate, in modo da non formare grumi.

Imburrare una teglia da forno di 24 cm e versarvi il composto. Cuocere in forno statico a 180° per 40 minuti. Far raffreddare.



Useremo la base della crema pasticcera per creare anche la crema al cioccolato.

Per la crema pasticcera mettere un pentolino sul fuoco con il latte, la panna fresca e la scorza di un limone ben lavato. Quando prendiamo la buccia del limone cerchiamo di tagliare solo la parte gialla, perchè quella bianca darebbe al composto un sapore molto amaro. Lasciare sul fuoco, a fiamma moderata finche non si vede il bollore, dopo di che togliere la pentola dal fornello. Separare i tuorli dagli albumi e montare questi ultimi con lo zucchero. Quando saranno belli spumosi aggiungere l'amido di mais e continuare ad amalgamare dolcemente con una spatola da cucina. Versare il composto ottenuto nella pentola con il latte e la panna, togliere la buccia del limone e cuocerlo nuovamente sul fuoco. Quando la crema sarà della densità gradita spegnere il fuoco.

A questo punto dividere il composto in due parti uguali. In una delle due unire il cacao amaro per rendere la crema al cioccolato.



Dividere il pan di spagna in tre dischi uguali, con l'ausilio di un coltello lungo a seghetti.Bagnare il primo disco con del latte (a piacere si puo farcire anche con del liquore diluito). Farcire il primo strato con la crema pasticcera. Appoggiare l'altro disco. Bagnarlo nuovamente con latte e coprirlo con uno strato di crema al cioccolato.

Mettere l'ultimo disco anche questo ben imbevuto.



Ricopre interamente la torta con la panna montata a neve. Lasciarla in frigorifero per un paio d'ore perchè si compatti bene. Fare la decorazione con scaglie di cioccolato, praline e ciuffetti di panna montata. A proprio gradimento è possibile anche decorare la torta con amarene candire, codette colorate, purche vengano controllati tutti gli ingredienti.

Buon appetito....e buon compleanno!!