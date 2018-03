TORTA ALLO YOGURT SENZA GLUTINE

Il 16 di Maggio si è celebrata la Giornata Mondiale della Celiachia, per questo AIC, Associazione Italiana Celiachia, ha scelto di lanciare la Settimana Nazionale proprio nel periodo che va dal 16 al 22 di Maggio. Una settimana che è un' opportunità di informazione e sensibilizzazione rivolta al grande pubblico e ai media su un argomento che riguarda sempre più persone. E' importante sì sensibilizzare chi è già affetto dal morbo celiaco, ma soprattutto quanti non lo sono.

Di seguito una ricetta facile, veloce e gustosa adatta a tutti. E' opinione comune che il cibo senza glutine sia insapore, cattivo e addirittura da evitare. Invece non è affatto vero. E' importante sperimentare all'inizio con questi nuovi ingredienti, in quanto proprio la mancanza di glutine li rende spesso difficili da lavorare. Ma una volta trovata la giusta dose, si ottengono ricette da leccarsi i baffi... per celiaci e non!



Ingredienti:

300 gr. di farina senza glutine per dolci e torte*

2 uova

280 gr. di yogurt alle fragole senza glutine*

2 bicchieri di latte parzialmente scremato

100 ml. di olio di semi di mais

1 bustina di lievito senza glutine*







Preparazione

In una ciotola lavorare, preferibilmente con delle fruste elettriche, le uova intere con lo zucchero fino ad ottenere una cremina in cui lo zucchero si sia sciolto. Aggiungere lo yogurt e continuare a mescolare versando a filo l'olio di semi e infine i due bicchieri di latte. Al termine aggiungere gli ingredienti solidi. Quindi versare piano piano la farina setacciata, senza che l'impasto faccia grumi e il lievito. A questo punto l'impasto dovrebbe avere una consistenza bella cremosa.

Preriscaldare il forno a 180° e cuocere in una pirofila imburrata di circa 24 cm di diametro per 40 minuti.

Spolverare con abbondante zucchero a velo.

Suggerimenti: è possibile sostituire lo yogurt alle fragole con uno a proprio gradimento. La ricetta è ottima per l'utilizzo di yogurt alla vaniglia, cocco o caffe.

Da abbinare: un bel limoncello o un rucolino.



* Molti pensano che il glutine sia presente esclusivamente in pane e pasta. Chi invece vuole cucinare senza glutine deve porre attenzione a tutti gli ingredienti. Bisogna sempre controllare il claim con la spiga sbarrata o la dicitura "senza glutine" sulle confezioni, o verificare se il prodotto sia presente nel prontuario AIC.