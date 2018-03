INVOLTINI DI COTICHE O COTENNE

Un piatto dei ricordi oggi quasi scomparso. Ingrediente importante quando si preparava il ragù per il pranzo della domenica.



INGREDIENTI:

500gr.cotenne maiale

Prezzemolo

aglio

100gr. pecorino gratt.

Sale

Pepe

800gr. polpa pomodoro





Passare velocemente sulla fiamma del gas le cotiche per eliminare la peluria. Lavare ed eliminare con un coltello il grasso in eccesso oppure per sgrassarle ulteriormente lessarle. Ricavare dei quadrati di cotenna e farcire con aglio, pecorino grattugiato, pepe ed un tocchetto intero di pecorino. Arrotolare e fermare con uno spago da cucina. In un tegame mettere insieme aglio, poco olio, gli involtini di cotica e mezzo bicchiere d’acqua.

Portare sul fuoco e cuocere fino a quando i rebbi di una forchetta entreranno facilmente nell’involtino. Unire la polpa di pomodoro e cuocere ancora 20’ a fiamma moderata. Slegare ed affettare gli involtini a rondelle, servire ben caldi magari con un contorno di fagioli oppure utilizzare il ragù per condire la pasta.

Buon appetito, Nellina.