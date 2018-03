LENTICCHIE DI S.STEFANO DI SESSANIO A ZUPPA

Coltivate in alta montagna in uno dei borghi più belli d’Italia è una qualità piccola di colore marrone scuro e dal sapore unico.



Per 4 persone:

400gr. lenticchie

1 cipollina fresca

2 coste sedano

1 spicchio aglio

5 pomodorini

Prezzemolo

1 patata facoltativa

1 foglia alloro

1 peperoncino piccante

3 cucchiai olio extv.



In un piatto controllare una piccola quantità per volta di lenticchie eliminando eventualmente sassolini o granelli di terra. Dopo averle ben lavate porle in una pentola con le verdure sminuzzate e tutti gli altri ingredienti solo la patata va aggiunta a cubetti a metà cottura.

Coprire con acqua e cuocere a fuoco moderato per 20’ o 25’. I crostini di pane vanno serviti caldi e strofinati con aglio e conditi con olio extravergine di ottima qualità oppure il pane può essere tagliato a cubetti conditi con olio e sale e tostati sul gas in padella o nel forno. Servire la zuppa con i crostini ed un filo di olio a crudo.

Buon appetito, Nellina.