CAPELLINI WURSTEL, FUNGHI, PANCETTA, NOCI

Dedicato agli studenti fuori sede che non hanno troppo tempo e dimestichezza con i fornelli. Piatto unico ed abbondante per giovani affamati.



Per 4 persone:

400gr. capellini

1 barattolino di funghi sott’olio

100 gr. pancetta stagionata

250gr. wurstel

noci





Mentre l’acqua per la pasta bolle preparare il condimento facendo rosolare la pancetta a listarelle. Unire i funghi sgocciolati dall’olio ed i wurstel a rondelle lasciare cuocere pochi minuti per amalgamare i vari sapori. Gli ingredienti adoperati sono già grassi per cui non va usato l’olio. Lessare i capellini e scolarli un minuto prima del tempo di cottura previsto e saltarli insieme al condimento, se necessario unire un cucchiaio di acqua della pasta. Servire con i gherigli di noce.

Buon appetito, Nellina.