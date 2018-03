SOUFFLE’ RICETTA BASE

Il brivido sale nella schiena quando si sente parlare di soufflé perché chi cucina sa che può dare delle belle soddisfazioni ed anche molte delusioni.



Ingredienti:

Besciamella: ½ litro di latte + 50 gr. burro +50 gr. farina.4 uova

50gr. parmigiano gratt.

Sale

Pepe

1 pizzico noce moscata

Semi di sesamo facoltativi.



A questa base ho aggiunto 700gr. fagiolini lessati ma le varianti possono essere tante:

carciofi trifolati,

gorgonzola e pere,

asparagi stufati,

zucchine rosolate,

prosciutto crudo,

speck,

emmetal,

scampi.







E’ vero non è scontato il risultato se non si seguono determinate regole che vi spiego con parole semplici e chiare. Iniziare preparando una besciamella facendo fondere in un pentolino il burro, unire la farina e mescolando sempre con un cucchiaio di legno unire il latte caldo a filo. Girare in continuazione per circa 10’ fino ad ottenere una crema soda. Lasciare intiepidire. Unire i fagiolini lessati precedentemente o uno degli ingredienti sopra elencati e frullare il tutto.

Con una frusta a mano inserire i tuorli uno per volta unendo il successivo solo quando il precedente si sarà ben amalgamato al composto. Dopo aggiungere il parmigiano, il pizzico di noce moscata ed infine sale e pepe. Intanto preriscaldare il forno a 220°.

Montare a neve ben ferma gli albumi con un pizzico di sale, a questo punto fare un esperimento magico capovolgere la ciotola e se il contenuto non cade vuol dire che sono ben montati. Ora è molto importante incorporarli a cucchiaiate al composto mescolando delicatamente dal basso verso l’alto facendo molta attenzione a non farli smontare.

Spennellare con burro fuso e cospargere con pangrattato una pirofila da forno dai bordi alti, versare il soufflé cospargere i semi di sesamo. Infornare nel forno preriscaldato abbassando la temperatura a 180° e cuocere per 40’. Importantissimo non aprire mai il forno per ottenere un soufflé gonfio, soffice e spumoso. Servire appena sfornato altrimenti si affloscia.

Buon appetito, Nellina.