PATATE PASTICCIATE CON SALSICCIA

Una cena calda e sostanziosa pronta in 20’ si cucina in fretta e si gusta molto.



Per 4 persone:

4 patate grandi

4 salsicce di maiale

1 cipolla

1 rametto rosmarino

qualche foglia salvia

Sale

Pepe o peperoncino

2 cucchiai olio extv.



In una padella antiaderente mettere tutto insieme l’olio, la cipolla affettata, le patate a tocchi, la salsiccia spellata ed a pezzi, rosmarino, salvia, il pepe. Sia il sale che l’olio vanno aggiunti in minima parte perché le salsicce emetteranno sia sale che grasso. Portare il recipiente sul gas e cuocere a fuoco moderato sempre con coperchio che permetterà di cuocere il tutto a vapore. Mescolare di tanto in tanto e servire calde.

Buon appetito, Nellina.