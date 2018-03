CROCCANTINI MAIS

Sfiziosi da servire con l’aperitivo o durante il giorno come spezza fame per colmare quel vuoto di stomaco che ogni tanto ci prende.



L’unica controindicazione è che uno tira l’altro e dire basta non è facile.



INGREDIENTI:



250 gr. farina 00

250 gr. farina mais

200 gr. acqua

75 gr. olio d’arachide

10 gr. lievito di birra

12 gr. sale.

Mettere le farine sulla spianatoia con l’olio, unire poco per volta l’acqua in cui è stato sciolto il lievito. Impastare unendo per ultimo il sale. Lavorare per 20’ poi lasciare lievitare per 2 ore.

Dopo la lievitazione tirare tante sfoglie sottili con la macchinetta della pasta, collocare in teglie rivestite con carta forno, spennellare con olio la loro superficie ed attendere ancora 10’ prima di infornare in forno già caldo a 180° per circa 10’.

Ottime anche fritte, le strisce, tagliate a losanghe, si tuffano in olio di semi di arachide caldo poi adagiate su carta assorbente a perdere l’unto in eccesso. Ottimi serviti con l’aperitivo. Si mantengono croccanti per più di 10 giorni, se chiusi in contenitori per alimenti o scatole di latta.

Buon appetito, Nellina.