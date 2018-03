MUFFINS RICETTA BASE SALATI o DOLCI

Piccoli rustici morbidi ed umidi all’interno che scatenano l’appetito. Il tempo per prepararli è veramente breve considerato l’ottimo risultato.

Ricetta per 12/15 muffins

Li avrete mangiati tante volte e chissà se anche a voi è capitato di trovarli secchi tanto da dover bere qualcosa per non strozzarsi. Provate questi e ne apprezzerete l’impasto spugnoso, morbido con la giusta umidità interna che li rende gustosi ed irresistibili.





Regole generali per muffins sia dolci che salati:

1. prima di iniziare ad impastare accendere il forno statico a 200°;

2. mescolare in una ciotola gli ingredienti liquidi;

3. mescolare tra loro gli ingredienti secchi;

4. incorporare gli ingredienti secchi gradatamente in quelli liquidi;

5. l’impasto non va lavorato a lungo ma appena amalgamato con una frusta a mano o con una forchetta;

6. in cottura crescono di volume pertanto riempire con il composto solo per 2/3 della capienza i pirottini di silicone o di carta che non vanno imburrati mentre se si adoperano gli stampi in alluminio o da muffins bisogna precedentemente imburrarli ed infarinarli;

7. dopo cotti staccare i muffins dagli stampi e porli su una grata per evitare la condensa.



Impasto salato:

250 gr. farina 0

1 bustina lievito istantaneo per torte salate

1 pizzico bicarbonato

1 pizzico zucchero

100ml. latte

125ml.yogurt

50 ml. olio extv. o burro

2 uova intere

50gr. pecorino o parmigiano gratt.

1 cucchiaino raso sale

pepe q.b.

Frosting salato:

250gr.mascarpone

250gr.philadelphia

Sale

Erba cipollina





In una ciotola battere brevemente con una frusta a mano uova, latte, yogurt, olio o burro fuso. Unire a cucchiaiate la farina dopo aver aggiunto il lievito, il formaggio grattugiato, il bicarbonato, il sale ed il pepe. Amalgamare il tutto e riempire con il composto i pirottini. Porre i muffins nel forno preriscaldato abbassare la temperatura a 180° e cuocere per 25’. A questo composto base si possono incorporare a fine impasto a piacere salumi, formaggi, verdure lessate o saltate in padella. Esempio: mortadella e provolone, zucchine e ricotta, pancetta e funghi trifolati, fagiolini lessi e prosciutto crudo, gorgonzola e pere, prosciutto crudo e provola affumicata, piselli e prosciutto, tonno ed olive. Ovviamente otterrete un numero maggiore di muffins aggiungendo la farcitura.

Volendo strafare con le calorie decorare i muffins a freddo con una spirale di una crema ottenuta mescolando il mascarpone con il formaggio spalmabile aromatizzato con erba cipollina e sale.



Impasto dolce:

250 gr di farina 00

1 cucchiaio miele

100 gr. zucchero

125gr. yogurt naturale bianco

50ml. latte

100gr. burro

2 uova

1 bustina lievito per dolci

1 pizzico bicarbonato

1 pizzico di sale

vaniglia

limone gratt.

cannella

Per decorare:

Panna montata

Frosting dolce:

250gr.mascarpone

250gr.philadelphia

1 cucchiaio zucchero velo





In una ciotola lavorare con una frusta a mano prima il burro con lo zucchero poi unire le uova ed il latte. A parte miscelare la farina con il lievito, il bicarbonato, il sale, la vaniglia, la cannella, la scorza di limone grattugiato. Unire i due composti ed amalgamare il tutto. Riempire con il composto a cucchiaiate o con sacco a poche i pirottini. A questo composto base si possono incorporare a fine impasto a piacere: 1 banana, 1 mela, gocce cioccolato, uva passa, datteri, frutta secca, frutti di bosco. Porre i muffins nel forno preriscaldato abbassare la temperatura a 180° e cuocere per 25’. A freddo decorarli con panna montata o frosting, ottenuto amalgamando al mascarpone il Philadelphia e lo zucchero a velo, utilizzando un sacco a poche con bocchetta a spirale. Volendo si possono servire semplicemente spolverati con zucchero a velo.

Buon appetito, Nellina.