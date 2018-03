MARMELLATA DI LIMONI SENZA BUCCIA MA CON L’ALBEDO

Un’idea per riciclare i limoni dopo aver fatto il limoncello. A volte ho ricavato il succo e messo negli stampi del ghiaccio a congelare in freezer per poi utilizzarlo per limonate o per condire insalate di pesce o verdure.

Questa volta vi propongo una marmellata ma senza eliminare la parte bianca amara che riveste la polpa, chiamata albedo o mesocarpo.

INGREDIENTI:

1kg limoni

800gr. zucchero

1 mela





Tagliare a fettine sottili i limoni eliminando i noccioli, trasferire in una ciotola, coprire con acqua fredda e lasciarle così per 3 giorni cambiando l’acqua almeno un paio di volte al giorno. Scolare e riporle in una pentola sul gas coperte con acqua fredda. Portare a bollore poi scolare, ripetere per altre due volte la stessa operazione. Solo a questo punto si può fare la marmellata. Mettere sul fuoco i limoni, una mela sbucciata e tagliata a dadini e lo zucchero. Sia i limoni che la mela contengono pectina pertanto cuocere a fuoco moderato per non più di 20’ tenendo anche presente che la marmellata raffreddandosi si addenserà ulteriormente.

Nel frattempo porre i barattoli insieme ai tappi in una pentola coperti di acqua e sterilizzarli facendoli bollire a fuoco moderato per 30’. Frullare la marmellata con il minipimer e versare calda nei barattoli, chiuderli e capovolgerli per creare il sottovuoto per 5’ o 10’.

Buon appetito, Nellina.