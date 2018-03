POLPETTINE CON CUORE DI MORTADELLA E SALSA YOGURT

Intinte in questa gradevole salsa si arricchiscono di sapore.



INGREDIENTI per 4 persone:

300 gr. carne maiale macinata

100 gr. pane raffermo o pan carré

1 spicchio aglio

2 uova

½ bicchiere di latte

50 gr. pecorino o parmigiano gratt.

Sale

prezzemolo

Zenzero in polvere

150 gr. di mortadella a cubetti

Pane grattugiato q.b.

Olio extv. o semi arachide q.b. Salsa

200 yogurt naturale intero

1 cucchiaio olio extv.

1 cucchiaino succo limone

Menta fresca

Barba finocchio selvatico o finocchio

Pepe

Sale

1 spicchio aglio.



Amalgamare alla carne il pane, bagnato nel latte e strizzato, le uova, l’aglio tritato, una spolverata di zenzero, il prezzemolo tritato. Salare e lasciare riposare 30’ in frigo. Con le mani umide prendere piccole quantità di composto, porre al centro un cubetto di mortadella e formare tante palline. Passare nel pane grattugiato e friggere in una padella antiaderente con abbondante olio extravergine di oliva. Scolare su carta assorbente. In una ciotola unire allo yogurt l’olio ed il succo di limone.

Aromatizzare con lo spicchio di aglio sminuzzato finemente o spremuto con l’apposito arnese, qualche foglia di menta fresca, un rametto di barba di finocchietto selvatico, sale e pepe. Tenere in frigo. Preparare i singoli piatti con alcune polpettine, accanto la salsa in una ciotolina ed uno spiedino per infilzare le polpette ed intingerle nella salsa.

Buon appetito, Nellina.