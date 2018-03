FRITTATA DI RISO

Buona sia calda che fredda, può essere fatta utilizzando risotti avanzati o semplicemente riso lessato.



INGREDIENTI:



150gr. riso arborio o Roma

Dado fatto in casa

4 uova

100gr. mortadella

50gr, parmigiano grattugiato

100gr. fontina

Prezzemolo

Sale

Pepe

3 cucchiai olio extv.



Lessare il riso in acqua bollente aggiungendo al posto del sale del dado casalingo e cuocerlo 2’ in meno del tempo di cottura previsto. In una ciotola battere le uova con gli altri ingredienti ed unire il riso freddo. Mettere sul fuoco una padella antiaderente con l’olio ed appena è caldo, ma non fumante, versare il tutto e procedere la cottura come una comune frittata.

Servire calda o fredda.

Buon appetito, Nellina.