PUPA O CAVALLO DI PASTA DI MANDORLE

Dolce pasquale abruzzese allegro e colorato dedicato ai bambini. E’ antica tradizione regalare al maschio quello a forma di cavallo ed alla femmina quello a forma di pupa (bambolina).



INGREDIENTI

1 kg. Farina 00

1 kg. Mandorle tostate e tritate

1 kg. Zucchero

70 gr. cacao amaro

12 uova

32 cucchiai di olio

cannella

4 bustine lievito x dolci

Per guarnire:

400 gr. cioccolato fondente a scaglie, frutta candita, confettini colorati, ovetti di cioccolato.





Ottimo dolce si mantiene per diversi giorni conservato in una scatola di latta. Una preparazione facile ma che richiede tempi lunghi di riposo per questo tipo di impasto, pertanto è bene anticipare la preparazione alla settimana prima di Pasqua. Amalgamare tutti gli ingredienti lavorando bene l’impasto. Lasciare riposare in frigo per 3 giorni. Rivestire con carta forno uno stampo a forma di cavallo o di pupa, e riempire con il composto. Se sprovvisti delle apposite teglie divertitevi a modellare la pasta con le mani. Infornare a 180° per 20’.

Sciogliere il cioccolato a bagnomaria e spalmare sul dolce freddo. Decorare a piacere con confettini colorati, frutta candita, perline, 2 ovetti di cioccolato (per formare il seno della pupa). Con questo impasto si possono creare tante altre forme da collegare alla ricorrenza da festeggiare. (Esempio: per la festa della mamma a cuore, per quella di un bambino ad orsetto, barca, chitarra, macchina ecc.)

Buon appetito, Nellina.