DOLCE ALLE PERE IN CROSTA DI CIOCCOLATO

Un buon dolce semplice e godurioso per una buona colazione o merenda.



Ingredienti:

350 gr. farina

250 gr. zucchero canna

3 uova intere

100 gr. burro

5 pere abate o kaiser

½ bustina lievito per dolci

1 bustina di vanillina

1 pizzico sale

250gr. cioccolato fondente

1 noce di burro





Sbucciare e tagliare a tocchi 2 pere. Montare nel mixer le uova con lo zucchero ed il burro a temperatura ambiente. Unire gradatamente la farina, il lievito, il sale, la vaniglia. Importante lavorare l’impasto almeno per 10’ e solo dopo unire le pere. Mettere l’impasto in una tortiera rivestita con carta forno, cospargere una parte del cioccolato a scaglie.

Sbucciare le pere rimaste mettendole a fettine sulla superficie oppure dividerle a metà, inciderle senza arrivare con il coltello fino in fondo e disporle a raggiera. Infornare a 200° per 40’ circa. Per vedere se è cotta all’interno, introdurre uno spiedino e se ne esce completamente asciutto è pronta altrimenti prolungare la cottura per qualche minuto ancora.

Sciogliere il restante cioccolato a bagnomaria, per renderla lucida unire una noce di burro. Spennellare il cioccolato su tutta la superficie che all’aria si rapprenderà formando una sottile crosta.

Buon appetito, Nellina.