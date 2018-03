PATATE AL COPPO

Come si cucinava quando non c’erano fornelli a gas, forni o forni a microonde?

La vita contadina si svolgeva intorno al focolare dove la famiglia si riuniva per riscaldarsi, chiacchierare e cucinare.

In Abruzzo anticamente e tutt’ora in molte case e ristoranti si usa cucinare nel camino il cibo sotto il coppo che consiste in un coperchio con i bordi alti a forma cilindrica ricoperto di brace sotto al quale c’è una teglia contenente carne di maiale, pollo, patate, baccalà.

Le pietanze si rosolano catturando il profumo di fumo ed assumendo un sapore particolare.



INGREDIENTI:

Patate

Olio extv.

Rosmarino

Salvia

Sale





Se si ha il camino ed in mancanza del coppo si possono usare due teglie di diametro diverso, in quella più piccola mettere le patate ed al posto del coppo sovrapporre una teglia più grande. Lavare molto bene le patate perché si mangeranno con la buccia.

Dividerle in due parti e collocarle nella teglia unta leggermente. Spostare su un lato del camino la brace collocare il coppo o le teglie e trasferire la brace sul coperchio. Dopo una decina di minuti girare le patate condirle con olio, sale ed erbe aromatiche e continuare la cottura allo stesso modo per altri 10’. Servire calde.

Buon appetito, Nellina.