ZEPPOLE DI SAN GIUSEPPE

Dolce tradizionale che trionfa su tutte le tavole in questo giorno particolare in cui si festeggia non solo San Giuseppe ma anche tutti i papà.

+++ ZEPPOLE BIGNE' una tentazione continua ma anche un'arte riuscire a farle nel miglior dei modi e dunque fragranti e leggere. Con l'impasto base poi le varianti sono infinite dando spazio alla fantasia.



+++ ZEPPOLE CON PATATE. Stesso nome risultato completamente diverso e gustoso della tradizione meridionale. Ciambelle semplici ideali per tutti, felici soprattutto i bambini. Inconfondibile e riconoscibile l'aroma di cannella.

Auguri!