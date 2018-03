BROCCOLI SALTATI CON SALSICCIA DI FEGATO

Pietanza piccante e saporitissima molto indicata durante le giornate invernali fredde.



Per 4 persone:

8 salsicce fegato maiale

1,5 kg. broccoli di rape

3 cucchiai olio extv

4 spicchi aglio

1 foglia alloro

Sale

Vino bianco q.b.





In una padella con pochissimo olio mettere 1 spicchio di aglio, alloro e salsicce cuocere aggiungendo del vino bianco. Pulire e lavare accuratamente i broccoli.

Lessarli in acqua bollente salata e scolare bene. In una padella larga mettere l’olio con 3 spicchi di aglio appena ben rosolati ma non bruciati unire tutti i broccoli saltarli brevemente poi aggiungere le salsicce di fegato a pezzi con il loro condimento fare amalgamare il tutto sul fuoco ancora qualche minuto e servire caldo.

Buon appetito, Nellina.