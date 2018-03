PALLINE AL FARRO SOFFIATO

Belli e pronti in pochi minuti per la felicità dei vostri bambini.



INGREDIENTI

250gr. farina 00

125gr. zucchero

100gr. burro

2 uova

1 cucchiaino lievito per dolci

50gr. gocce cioccolato o scaglie cioccolato fondente

Vaniglia

Latte q.b.

Farro soffiato q.b.





Lavorare burro e zucchero a mano o in un mixer poi unire le uova e la farina miscelata al lievito. Amalgamare bene gli ingredienti aggiungere infine il cioccolato e la vaniglia. Il composto deve essere abbastanza morbido se non lo fosse aggiungere poco latte.

Prendere un cucchiaio di pasta per volta e rotolarla nel farro poi poggiare i biscotti in una teglia rivestita di carta forno. Infornare a 180° per 15’ circa. Oltre al farro si può utilizzare riso soffiato, corn flakes o muesli.

Buon appetito, Nellina.