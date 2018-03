POLLO ALLA BIRRA

Facile da preparare, molto saporito se si ha la fortuna di trovare pollame ruspante.



Per 4 persone:

4 cosce di pollo

33cl birra non amara

Aglio

Rosmarino

Salvia

Sale

pepe

Farina q.b.

3 cucchiai olio extv



Fiammeggiare il pollo sul gas per eliminarne la peluria, massaggiare con sale e pepe ed infarinare. In una padella antiaderente mettere l’olio e rosolare il pollo in ogni sua parte. A questo punto unire gli aromi e versare tutta la birra. Cuocere coperto per 30’/40’. Servire caldo con il sughetto cremoso.

Buon appetito, Nellina.