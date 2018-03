BUDINO AGLI AMARETTI

Un dessert al cucchiaio la cui preparazione non presenta alcuna difficoltà ed è alla portata di chiunque voglia cimentarsi.



INGREDIENTI:

4 uova

150gr. zucchero

50gr. cacao amaro

100gr amaretti

500ml latte intero

1 limone

1 bustina vanillina

Liquore rum o amaretto

Variante al caffè:

sostituire al cacao caffè in polvere.



Caramello

100gr.zucchero







Scegliere per questo dessert uno stampo grande da plumcake o piccoli contenitori monoporzioni e preparare il caramello direttamente nello stampo facendo sciogliere lo zucchero, senza bisogno di unire acqua, sul fuoco a calore moderato fino ad imbiondirsi.

Togliere dal fornello e distribuirlo su tutto il fondo. Per evitare che il composto venga grumoso mescolare, in una ciotola, prima zucchero e cacao poi unire le uova, amalgamare senza montare. Successivamente aggiungere gli amaretti sbriciolati e bagnati con un po’ di liquore, la vaniglia, la buccia grattugiata del limone ed il latte tiepido poco per volta.

Versare lentamente nello stampo. Il dessert va cotto in forno a bagnomaria pertanto lo stampo va poggiato in un’altra teglia più grande tenendo presente che il livello dell’acqua deve arrivare fino alla metà dello stampo contenente l’impasto. Infornare per 50’ a 180°. Raffreddare e porlo in frigo per 4 ore. Per servire capovolgere il dolce sul piatto da portata e decorare con amaretti interi o sbriciolati.

Buon appetito, Nellina.