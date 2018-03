MENU’ DI S.VALENTINO

Si dice che l’amato va preso per la gola ma se per una volta si invertissero i ruoli?





Nell’elenco ci sono ricette facilissime che anche i giovanissimi innamorati possono fare senza alcuna difficoltà. Basta una formina a cuore e la cena assumerà una atmosfera romantica.



OCCHIO DI BUE A CUORE

Si può trasformare un semplice uovo fritto in una pietanza raffinata ed elegante? Certamente. Per avere un uovo fritto perfetto con l’albume cotto ed il tuorlo molle procedere in questo modo. In una padella mettere abbondante olio e portarlo a temperatura, senza arrivare al punto di fumo perché diventerebbe nocivo, poggiare la formina a cuore sul fondo e sgusciare al suo interno solo l’albume tenendo da parte il tuorlo. Con un cucchiaio prendere parte del condimento bollente e versarlo sull’albume per facilitarne la coagulazione trasformandolo da trasparente e viscoso a bianco candido con il bordo croccante e rosolato. A questo punto poggiare al centro il tuorlo versare sopra un cucchiaio di olio caldo per far cuocere la pellicina esterna lasciando liquido l’interno. Un altro accorgimento è quello di cospargere un pizzico di sale solo alla fine e solo sull’albume evitando di farlo cadere sul tuorlo perché lo macchierebbe. Trasferire delicatamente in un piatto da portata, impreziosirlo con lamelle di tartufo nero e servire.

Buon appetito, Nellina.