Ricetta semplice e veloce che acquista più gusto se preparata con qualche ora di anticipo.



INGREDIENTI

250gr. orzo perlato

250gr. pomodorini ciliegini o datterini

Rucola

Olive nere e verdi

Olio extv.

Sale





Lavare l’orzo e lessarlo senza metterlo precedentemente in ammollo per 20’ circa. Scolare e raffreddare. Unire gli altri ingredienti e condire con olio e sale. Può essere servita come primo o contorno o antipasto. Si può procedere allo stesso modo con il farro.

Buon appetito, Nellina.