DADO DA BRODO VEGETALE CASALINGO

Chi tiene alla salute propria e dei suoi cari deve bandire le sostanze nocive alimentari.

Questa semplice preparazione di vegetali di stagione freschi conservati con il sale ci farà eliminare i dadi da brodo commerciali tanto discussi per la loro pericolosità.







Verdure miste:

carota

sedano

cipolla

zucchina

spinaci

bietola

prezzemolo

basilico

pomodoro

aglio

salvia

rosmarino

sale grosso (300gr. per 1kg. verdure)

olio extv. (3 cucchiai per 1 kg. Verdure)





Per questa ricetta oltre a carota, sedano e cipolla si possono scegliere le verdure di stagione di vostra preferenza non necessariamente tra quelle elencate. Lavare e sminuzzare le verdure dopo averle pesate metterle a stufare in una pentola con 3 cucchiai di olio a fuoco lento.

Quando saranno appassite unire il sale grosso calcolato in base al peso e cuocere sempre lentamente con coperchio per circa 2 ore. Durante la cottura il sale fa rilasciare alle verdure l’acqua di vegetazione che non va eliminata.

Quando il tutto sarà ben amalgamato e cotto, frullare e portare nuovamente sul fuoco ad addensare. Raffreddare ed invasare. Conservare in frigo, la quantità di sale utilizzata farà sì che il composto si mantenga per diversi mesi.

Buon appetito, Nellina.