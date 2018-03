ROTOLO FARCITO ALL’ALKERMES

Un dolce leggero e gradevole ed anche facile da preparare.

pandispagna

5 uova

50 gr. fecola di patate

150 gr. farina 00

200 gr. zucchero

1 pizzico sale

buccia di limone grattugiata

mezza bustina lievito per dolci. Farcitura

Alkermes q.b.

1 barattolo nutella

150ml panna montata

1 vasetto yogurt intero

100gr. Philadelphia

2 fogli gelatina

2 cucchiai zucchero a velo

Montare i tuorli con lo zucchero finché non diventino bianchi e spumosi. Da parte montare gli albumi a neve con un pizzico di sale. Unire gradatamente ai tuorli, lasciando sempre girare le fruste del frullatore, cucchiaiate di farina e bianchi montati alternandoli fino ad esaurimento degli ingredienti.

Alla fine aggiungere la buccia di limone grattugiata ed il lievito per dolci, frullare ancora il tutto poi versarlo sulla placca del forno rivestita di carta forno, bagnata e strizzata precedentemente. Infornare in forno già caldo a 180° x 10'. Capovolgere il pandispagna su di un telo, staccare la carta forno, ed arrotolarlo quando è tiepido. Metterlo da parte finché non si raffredda completamente.

Aprire il rotolo spennellare con l’Alkermes tutta la superficie. Se si vuole farcire con due gusti diversi spalmare uno strato di nutella, intiepidita precedentemente, su metà rotolo nel senso della lunghezza accanto distribuire l’altro composto ottenuto miscelando panna montata yogurt, Philadelphia, zucchero a velo e la gelatina ammollata in poca acqua calda.

Arrotolare e riporre in frigo avvolto nella pellicola per qualche ora. Prima di servire spolverare il rotolo con zucchero a velo e tagliare a fette.

Buon appetito, Nellina.