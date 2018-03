PORTAFOGLI DI MELANZANE

E’ una pietanza fritta quindi inutile dire quanto sia buona perché tutto ciò che è fritto acquista un sapore accattivante ed appetitoso.



INGREDIENTI

1kg. melanzane

300gr. mozzarella appassita o provola affumicata

basilico

4 uova

Farina q.b.

Olio arachide





Preferire l’utilizzo della scamorza appassita al posto della mozzarella perchè in frittura rilasciando latte farebbe schizzare l’olio bollente. Le melanzane lunghe napoletane sono quelle più indicate perché sono meno spugnose delle tonde e quindi assorbono meno olio, ma non sempre si trovano. In un colapasta mettere le melanzane tagliate a fette lunghe con la buccia, salare e lasciare 1 ora a perdere l’acqua amarognola di vegetazione. Sciacquare velocemente sotto l’acqua corrente e strizzare bene.

Mettere sul fuoco una padella con abbondante olio di arachide e friggere le melanzane. Farcire la metà delle fette con mozzarella e basilico sovrapporre le altre fette. Successivamente passare ogni portafoglio prima nella farina poi nell’uovo sbattuto e friggere nell’olio caldo, ma mai fumante. Man mano che friggono poggiarle su carta assorbente a perdere l’unto. Servire sia caldi che freddi.

Buon appetito, Nellina.