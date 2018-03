CRESCENTE BOLOGNESE

Un pane povero arricchito con salumi che appena sfornato si fa mangiare in un momento.



INGREDIENTI:

500gr. farina 0

50ml. Olio extv

80gr. strutto

10gr. lievito birra

1 cucchiaino sale

1 fetta da 100gr. pancetta stagionata

1 fetta da 100gr. prosciutto crudo

200ml acqua



In una ciotola sciogliere il lievito nell’acqua a temperatura ambiente, unire olio e strutto e successivamente la farina. Dopo aver mescolato con le mani questi ingredienti unire il sale ed i salumi a piccoli tocchetti. Impastare fin quando la massa non si stacca dal recipiente formando una palla liscia. Segnare con un coltello una croce e lasciare lievitare per 4 o 5 ore.

Se si vuole impastare la sera per il giorno dopo va tenuta la notte in frigo. La massa lievitata va collocata in una teglia unta o in uno stampo da plumcake e lasciata rilievitare per un’altra ora in forno spento ma preriscaldato a 50° per 10’. Quando appare ben gonfia accendere il forno, senza estrarre la teglia, a 180° per circa 30’.

Buon appetito, Nellina.