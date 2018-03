ZUCCOTTO GOLOSO ALL’ANANAS

Semplice da fare bello da vedere. Preparazione facilissima senza cottura.





Ingredienti:

1 scatola ananas sciroppato

Ciliegine candite verdi e rosse q.b.

Panettone o pandoro q.b.

500ml panna montata.





Da portare in tavola durante le feste natalizie o per utilizzare in seguito panettoni e pandori avanzati. Foderare il fondo e le pareti di uno stampo da zuccotto, oppure di una ciotola di vetro, con fette di ananas sgocciolate. Inserire nel foro centrale delle fette una ciliegia candita.

Ripetere l’operazione con le fette di panettone o pandoro spruzzate con il succo dell’ananas. Riempire il centro dello zuccotto con la panna montata e chiudere con altre fette di panettone imbevuto. Riporre in frigo per diverse ore poi capovolgere il dolce sul piatto da portata e servire.

Buon appetito, Nellina.