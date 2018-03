TAGLIATELLE FUNGHI PORCINI E TARTUFO

Scommetto che sentite già il profumo. Un piatto eccezionale per un giorno di festa. Ottimi ingredienti ottimo risultato.









Pasta:

400gr. semola rimacinata di grano duro

4 uova

1 cucchiaio olio extv Condimento:

1 scalogno

2 spicchi aglio

6 cucchiai olio extv di qualità

500gr. funghi porcini freschi

Sale

Pepe

100gr tartufo nero

Mettere sulla spianatoia la farina, aprirla al centro ed unire l’uovo e l’olio. Con l'aiuto di una forchetta mescolare la parte liquida prendendo man mano la farina.

Lavorare poi l’impasto con le mani per almeno 10’. La sfoglia si può tirare:



-a mano utilizzando il matterello, operazione che richiede molta abilità perché bisogna stenderla ottenendo uno spessore uniforme indispensabile per un’uguale cottura;



-a macchina operazione molto più facile perché ci permette di avere la sfoglia dello spessore desiderato. Prendere una porzione di pasta e farla passare più volte tra i due rulli regolabili azionando la manopola che man mano li avvicina.

Se si gradisce una pasta più spessa la sfoglia deve essere lavorata fino alla penultima tacca, se più sottile arrivare fino all’ultima tacca. Scegliere il formato e tagliarlo con il blocco accessorio della macchinetta. Stendere le tagliatelle ad asciugare su un telo infarinato. Cuocere in acqua bollente salata per 5’.



Pulire i funghi con un pennello per eliminare residui di terra, è consigliabile non lavarli. In una padella rosolare scalogno ed aglio ed aggiungere i funghi tagliati grossolanamente. Cuocere a fiamma bassa per circa 20’ girandoli spesso con un cucchiaio di legno. Versare nell’intingolo le tagliatelle lessate, spadellare brevemente e completare con tartufo affettato e pepe macinato al momento.





Buon appetito, Nellina.