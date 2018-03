RUSTICO DOLCE E SALATO

Gli estimatori del gusto apprezzeranno questa preparazione dal guscio dolce che racchiude un ripieno salato.



INGREDIENTI



300gr di farina

125gr di burro

70gr di zucchero

1 uovo

Ripieno:

500gr. ricotta pecora

150gr.salame tipo Napoli

150gr prosciutto crudo in una sola fetta

200gr. provola affumicata appassita

3 uova

Pepe

50gr. pecorino gratt.

Semi sesamo

1 tuorlo da spennellare





Impastare velocemente gli ingredienti della pasta frolla e dopo averla avvolta con pellicola metterla in frigo per almeno 30’. Intanto in una ciotola mescolare alla ricotta salumi e provola a dadini, pepe, pecorino e uova. Scegliere a piacere una teglia piccola o grande tenendo presente che lo spessore delle fette sarà di conseguenza alta o bassa. Con la pasta stendere due dischi uno più grande per rivestire la base ed i bordi della teglia e dopo aver versato all’interno il ripieno coprire con il disco più piccolo facendo combaciare i bordi.

Con i rebbi di una forchetta sigillare tutta la circonferenza. Spennellare la superficie con il tuorlo d’uovo e cospargere i semi di sesamo. Infornare a 180° per 30’ circa. Si serve tiepida o fredda.

Buon appetito, Nellina.