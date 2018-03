INSALATA MISTA TERRA MARE

Un antipasto facile facile con ingredienti lessati e conditi con olio crudo.



INGREDIENTI

500gr. calamari

300gr. gamberetti

100gr. piselli freschi o surgelati lessati

100gr.ceci lessati

100gr. mais in scatola

300gr. pomodorini datterini

Prezzemolo

Sale

pepe

Olio extv.



Sventrare e pulire i calamari e dopo averli lavati accuratamente lessarli in acqua non salata. Lessare separatamente piselli e ceci. Sgusciare i gamberetti e tuffarli due minuti in acqua bollente.

Tagliare a listarelle i calamari, i pomodori a spicchi e riunirli in una scodella con tutti gli altri ingredienti. Condire con olio, sale, pepe e prezzemolo tritato.

Buon appetito, Nellina.