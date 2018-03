BON BON VARIOPINTI

Farete la felicità dei vostri bambini se li coinvolgerete in questa golosa preparazione.

Si leccheranno le dita prima, durante e dopo perché sono dolcetti molto cioccolatosi e si divertiranno un sacco nel decorarli con fantasia.



Per il composto:

200ml. Panna fresca

200gr. cioccolato fondente

200gr. nocciole tostate

200gr. zucchero velo

Per decorare

Stecchi legno

cioccolato fondente, al latte o bianco q.b.

codette colorate





E’ una ricetta che richiede vari stadi per la sua realizzazione. Sciogliere il cioccolato a bagnomaria e successivamente incorporare la panna montata amalgamando bene. Mettere in frigo per un paio di ore. Intanto frullare le nocciole tostate con lo zucchero aggiungere alla ganache che nel frattempo si sarà solidificata. Se il composto non si dovesse legare aggiungere un cucchiaio di nutella.

Per avere palline della stessa dimensione formare con il composto un rotolo, tagliare a tocchi grandi ed arrotolarli tra le mani. Intingere i bastoncini prima nel cioccolato fuso e poi infilzarlo nella pallina così rapprendendosi resterà fermo. Successivamente sciogliere il cioccolato scelto per la copertura sempre a bagnomaria ed intingervi ogni pallina. Prima che si rapprenda passarle nelle codette colorate o granelle varie di nocciole, pistacchi,zucchero, cioccolato.

Lasciare asciugare all’aria, non avendo un attrezzo specifico ho infilzato gli stecchi in un cespo di verza oppure si possono utilizzare le mele.

Variante: sostituire le nocciole con mandorle tostate, noci, riso soffiato, muslei.

Buon appetito, Nellina.