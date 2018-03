Focaccia tipica ferrarese che può essere gradita da chi ama le cipolle.



INGREDIENTI

1kg cipolle bianche

500gr. farina

100gr. strutto

1 cubetto lievito

250ml circa latte

1 cucchiaino sale





Sciogliere il lievito nel latte, aggiungere lo strutto a temperatura ambiente e la farina. Amalgamare brevemente ed unire le cipolle crude affettate finemente. Impastare fino ad ottenere un impasto omogeneo e morbido, se necessario aggiungere ancora latte.

Dopo almeno 2 ore di lievitazione sistemare il composto in una o più teglie in uno strato sottile. Infornare in forno preriscaldato a 200° per 40’

Buon appetito, Nellina.