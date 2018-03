PASTA FROLLA IMPASTO BASE

Facile e dai mille utilizzi: crostate, torte alla frutta, biscotti, pasticcini ripieni di crema o marmellata.

La crostata è un dolce croccante se si vuole friabile unire agli ingredienti mezza bustina di lievito per dolci.



Pasta frolla classica

Ingredienti

400 gr. farina 0 o 00

100 gr. burro

100gr. strutto

200 gr. zucchero

3 tuorli

1 pizzico sale

buccia gratt. 1 limone.



Pasta frolla alle mandorle o alle nocciole

200 gr. farina 0 o 00

200gr. farina mandorle o nocciole

100 gr. burro

100gr. strutto

200 gr. zucchero

3 tuorli

1 pizzico sale

buccia gratt. 1 limone.





Pasta frolla con biscotti

200 gr. farina 0 o 00

200gr.biscotti sbriciolati (classici da latte, frollini, amaretti)

150 gr. burro

150 gr. zucchero

3 tuorli

1 pizzico sale

buccia gratt. 1 limone.



Pasta frolla al cacao

350 gr. farina 0 o 00

50gr cacao amaro

200 gr. burro

200 gr. zucchero

3 tuorli

1 pizzico sale

buccia gratt. 1 limone.



Pasta mezza frolla per biscotti

400 gr. farina 0 o 00

50gr. fecola di patate

100 gr. burro

200 gr. zucchero

2 tuorli

1 uovo intero

1 pizzico sale

buccia gratt. 1 limone.





Pasta frolla senza burro

300 gr. farina 0 o 00

100 gr. olio extv o di arachide

100 gr. zucchero

1 tuorlo + 1 uovo intero

1 pizzico sale

buccia gratt. 1 limone.



Pasta frolla senza uova

300 gr. farina 0 o 00

150 gr. burro

150 gr. zucchero velo

60ml latte

1 pizzico sale

buccia gratt. 1 limone.





Pasta frolla allo yogurt

400 gr. farina 0

200 gr. yogurt intero

200 gr. zucchero

2 tuorli

1 pizzico sale

buccia gratt. 1 limone.





Pasta frolla salata

400 gr. farina 0

100 gr. burro

100gr. strutto

3 tuorli

1 cucchiaino sale

1 pizzico zucchero.





Sulla spianatoia mettere farina, zucchero, burro e strutto, tolti dal frigo almeno 1 ora prima, amalgamare prima questi ingredienti poi unire i tuorli, il pizzico di sale e la buccia grattugiata del limone. Impastare velocemente e lasciare riposare per 30’ in frigo. Suggerimento utile per evitare che la pasta si attacchi alla spianatoia o al matterello è quello di stendere l’impasto direttamente su carta forno leggermente infarinato, coprire con un pezzo di pellicola trasparente e formare un disco grande che rivesta anche i bordi della teglia. Trasferire il foglio con l'impasto nella teglia eliminare la pellicola farcire con crema, marmellata o ricotta e con una rondella dentata eliminare sui bordi la parte eccedente. Infornare a 180° per 20' circa.



Base vuota (da farcire dopo cotta con panna, crema o frutta fresca):

stendere l’impasto tra due fogli di carta forno leggermente infarinati e formare un disco grande che rivesta anche i bordi della teglia. Trasferire il tutto nel recipiente sollevare il foglio di carta poggiato sulla parte superiore, bucherellare con una forchetta l’impasto e ricoprire. Per evitare che la pasta si sollevi mentre cuoce cospargere dei fagioli secchi, che dopo la cottura della frolla vanno buttati, oppure per non sprecare nulla vi consiglio di procurarvi della ghiaia che oltre a non emanare cattivo odore durante la cottura ha il pregio di essere conservata in un barattolo e riutilizzata nelle preparazioni successive. Infornare a 180° per 15’ circa poi eliminare carta forno e fagioli e rinfornare facendo dorare la superficie. Quando si sarà raffreddata farcirla a proprio gusto.



Buon appetito, Nellina.