I panini potrete comprarli pronti in commercio ma richiede veramente poco impegno farseli in casa con la certezza della genuinità del prodotto e poi non certo trascurabile la maggiore soddisfazione nel presentarli in tavola.

Qui la ricetta dei panini al latte che mi sembrano i più adatti per questa preparazione.

Hamburger per 4 persone:

Classici da fare sulla brace o in padella antiaderente:



400gr. carne vitello o maiale macinata Sale Pepe

Con erbe aromatiche e senza uova:







300gr. carne macinata vitello o maiale 100gr. mortadella a fettine 100gr.ricotta Rosmarino Noce moscata Sale, pepe

Frullare la mortadella ed amalgamarla con la ricotta alla carne. Unire pepe, rosmarino tritato e noce moscata. Lasciare insaporire il composto per 30’ oppure tenerlo in frigo fino a poco prima di cuocerlo. Dividere l’impasto in 4 parti uguali e dare la forma classica tonda e schiacciata dell’hamburger a mano o per averli tutti delle stesse dimensioni adoperare il coppa pasta.

Con carne e spinaci:



400gr. macinato maiale 200gr. spinaci congelati 100gr. pane raffermo 1 uovo 2 uova sode 50gr. parmigiano gratt. prezzemolo aglio sale pepe olio extv . q.b. Pangrattato q.b. 1 vasetto salsa bernese.

Ammollare il pane nell’acqua, strizzarlo ed amalgamarlo al macinato. Mettere in padella con un filo d’olio gli spinaci, salare, ed una volta cotti aggiungerli alla carne freddi ed asciutti. Unire tutti gli altri ingredienti e le uova sode sminuzzate. Formare 4 hamburger come detto sopra ed impanarli con pangrattato o preparato di mais per impanature. Tenere in frigo fino al momento di cuocerli sulla griglia leggermente oliata.

Con frutta secca:



300 gr. carne di maiale tritata 1 cucchiaio pangrattato 1 uovo 50 gr. parmigiano gratt. 1 cipollina fresca Uva passa/prugne secche/albicocche secche Sale, pepe, prezzemolo

Amalgamare gli ingredienti scegliendo un solo tipo di frutta secca.

Agrodolci



400gr. macinato misto (maiale, vitello, pollo) aglio tritato 6 pomodori secchi una manciata di uva passa ammollata succo di un limone prezzemolo sale pepe

Altre farciture:



Cotolette di vitello Cotolette pollo o tacchino Frittata peperoni Frittata patate Frittata zucchine

Alternare nei panini foglie di insalata, fette di pomodoro, sottilette o altri tipi di formaggio, salumi vari.

Le salse: ketchup, maionese, senape, salsa bernese, salsa tzatziki.



Buon appetito, Nellina.