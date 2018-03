ZUCCHINE SAPORITE

Ricetta senza farina e senza pane che può andar bene anche agli intolleranti al glutine.



INGREDIENTI

5 zucchine medie

2 salsicce

2 uova

1 patata piccola lessa

Basilico

Noce moscata

pepe

Pecorino gratt.

Mais tostato per impanatura

Semi sesamo q.b.







Questa mia ricetta si differenzia per l’uso della salsiccia al posto della carne macinata inoltre per rendere le zucchine più saporite le faccio appassire leggermente sul gas, a perdere parte della loro acqua di vegetazione, e successivamente infornate. L’uso della patata lessa al posto del pane e il mais tostato ne fanno un piatto da poter servire anche ai celiaci.

Lavare le zucchine e dopo averne eliminato le estremità dividerle in due parti nel senso della lunghezza. Con un coltello togliere la parte interna e sistemare le barchette ottenute in una teglia capiente ben unta con 2 cucchiai di olio. Ridurre a pezzetti la polpa e soffriggerla in padella insieme ad un cucchiaio di olio, aglio e salsicce sbriciolate. Lasciare intiepidire ed unire uova, pecorino, basilico, noce moscata, pepe e patata schiacciata.

Salare se necessario. Intanto portare sul gas la teglia con le zucchine e stufarle 5’ da una parte e 5’ dall’altra. Sistemare a cucchiaiate all’interno la farcitura e spolverare una miscela ottenuta con 2 cucchiai di formaggio grattugiato più due cucchiai di mais. Infine cospargere una manciata di semi di sesamo ed infornare a 180° per 30’ circa. Da servire sia calde che fredde.

Buon appetito, Nellina.